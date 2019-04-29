求肝好爸爸劉恩丞情況轉差　家屬急尋好心人

好爸爸劉恩丞因急性肝衰竭入院命懸一線，仍在等候換肝續命！劉的家人指出，目前有30至40名有心人查詢捐肝，雖有十多人見過醫生，亦有部分人已經驗身，但仍未找到合適的肝臟，情況刻不容緩。劉的家人再次呼籲，如市民有意捐贈，請先得到父母的同意，再致電聯絡劉恩丞家人，並與家人一起親臨瑪麗醫院作驗查。



劉恩丞的姐姐表示，弟弟自一星期前入院，醫生說他的情況緊急，需要在24小時內換肝。由當初醫生話只剩48小時生命，奇迹地昏迷了過了一周，但身體逐漸變差，靠插鼻喉口喉維持生命，且若有任何內出血則會一發不可收拾。



劉姐姐又指，一般肝移植都可以由近親捐獻，但弟弟今次的情況特殊，沒有一位近親能配合他的血型，惟只能靠外人捐獻才可活命。香港有一套嚴謹的肝移植前測試機制，可惜未有人能通過所有測試。屍肝方面亦不幸一直未有合適的供應。



劉姐姐表示，期望經過捐贈者的慎重考慮，能盡快進行換肝手術。如決定幫忙，請帶同父母一方和配偶(已同意幫你簽字做手術)，到瑪麗K座16樓查詢，亦請通知劉恩丞家人陪同。



捐肝要求如下：

1)血型必須為A型或O型

2)非乙型和丙肝炎帶菌者(HBsAg+HCV)

3)非人類免疫缺乏病毒帶菌者(HIV)

4)通過肝功能測試(由醫生鑒別)

5)通過腎功能指數測試(由醫生鑒別)

6)非糖尿病患者

7)膽固醇指數正常和三酸甘油脂指數正常(無三高)

8)BMI 30以下

9)年齡介乎18歲至60歲

10)非長期病患者(需長期食藥)

11)家裏不能有幼童



有意捐肝人士可電： 96151950 聯絡劉恩丞家人。



