林志釉初研中間著墨　冀醫生豁免實習方案通過

醫務委員會下周三(8日)表決豁免海外專科醫生實習方案，醫生組織提出新方案，又被政府嫌方案不吸引。醫委會委員、病人組織代表林志釉初步構思「中間著墨」方案，例如衞生署海外醫生通過執業試後，可於該署工作18個月後，再到醫管局從事臨床工作兩周，獲醫管局評核後便可免除實習及獲正式註冊。他強調至今未有決定支持哪個方案，初步構思的做法也會稍後與病人組織代表討論。



病人組織將在本周三(5月1日)開會討論豁免海外專科醫生實習的方案。林志釉認為，醫生組織提出的方案中，若衞生署海外醫生考取執業試後必須要到公立醫院工作18個月才能免實習，對於該署聘請海外醫生的吸引力會減少，而且實行上很困難。但他同時希望政府不要介入太多，若對於各界提出的方案有意見，亦不妨同時提出政府自己的心水方案。他深信醫生組織、病人組織及政府都就事件互相尊重，想達成共識。



若果原有要求衞生署海外醫生試後18個月在公院工作的方案有困難，林初步提出，將方案改成容許衞生署海外醫生通過執業試後，留在該署工18個月，再到醫管局臨床工作一段時間，獲醫管局評核後就可免除實習及獲正式註冊，有機會是個醫生組織及政府意見之間「中間著墨」的方案。至於醫生組織昨日(28日)擬修訂原建議內18個月「臨床工作」定義，刪去「住院」字眼，林歡迎醫學界提出的建議。