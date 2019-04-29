大潭篤原水抽水站員工宿舍群　納活化歷史建築計劃

發展局計劃把大潭篤原水抽水站員工宿舍群納入第6期活化歷史建築伙伴計劃，預計本年底推出。大潭篤原水抽水站員工宿舍群包括高級員工宿舍、員工宿舍及第2號員工宿舍，這三幢員工宿舍分别於1905年、1907年及1936年落成，供水務署員工使用，確保大潭篤原水抽水站日常運作暢順。三幢員工宿舍於2009年列為法定古蹟。由於該抽水站已改為自動化運作及中央操控，員工毋須留宿，大部分員工宿舍現已空置。



大潭篤原水抽水站員工宿舍群位於香港大潭水塘道，是政府在20世紀初為應付市民對食水的需求而進行的大潭計劃和大潭篤計劃時所興建。高級員工宿舍位於抽水站東面，包括樓高兩層的主建築及單層的工人宿舍，外牆塗上白色油漆，並有金字屋頂。主樓立面保留圓拱形大門及木窗，室內有木樓板、壁爐及煙囪等，兩幢建築物之間由有蓋行人通道連接。



員工宿舍樓高兩層，上層向海的一面建有開放式長廊，建築物呈長方型，並連接附近的儲藏室，保留原有拱形木窗和金字屋頂等。第2號員工宿舍為樓高兩層的獨立建築物，上層向海的一面建有開放式長廊，建築物牆身為紅磚及外牆保留以水刷石為裝飾的磚柱。



發展局在2008年推出活化歷史建築伙伴計劃 (下稱「活化計劃」)，以保存及善用政府擁有的歷史建築。在活化計劃下，首先由發展局物色適宜活化再用的政府歷史建築，並公開邀請非牟利機構提交活化建議書，經評審選定後由政府資助進行活化及改造工程，再交由獲選的非 利機構以社企業形式營運活化後的設施。至今，共有19個項目在該計劃下推行。