政Whats噏：UGL打龍通風波　林卓廷遭質疑無睇文件

立法會譴責議員周浩鼎涉喺UGL事件上與前特首梁振英「打龍通」嘅調查委員會今日(29日)舉行閉門會議，消息指，今次傳召作供嘅證人係民主黨立法會議員林卓廷。林卓廷被問到就周浩鼎疑按照梁振英意見而修改擬議調查範圍相關頁面嘅睇法時，林最初稱自己冇好認真逐字逐行咁睇，其後被會上的人質疑，林就話係今日冇好認真咁睇，之前梗係有睇啦。



據悉，林卓廷喺委員會上，被問到點睇周浩鼎被指按梁振英意見改嗰兩頁紙，會點樣影響立法會對梁振英嘅相關調查，到底係改咗對梁振英有咩好處，定純粹只係技術修訂等問題，林起初話自己冇好認真逐字逐行咁睇，被人質疑後，林就指係今日冇好認真咁睇，之前梗係有睇啦。



林卓廷回應指，不能披露聆訊內容，但指委員會早前有逐段審議相關內容，自己當然知道每段內容的說法，但不會逐字對比，由於他不能披露聆訊的內容，現在的說法對他不公道，因為他不能回應。



今次涉及譴責周浩鼎的調查委員會，源於立法會早前成立專責委員會調查前特首梁振英收取澳洲UGL公司5000萬港元事件，期間梁振英被指與時任專委會副主席周浩鼎「打龍通」，周疑按照梁的意見修改擬議調查範圍，最終遭民主派動議譴責，並交付調查委員會跟進。