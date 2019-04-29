政Whats噏：環保署暗跪低　垃圾徵費開位常額轉編外

俗稱「垃圾徵費」嘅都市固體廢物收費法例未通過，環境保護署已急不及待喺2月諮詢立法會環境事務委員會，希望今年4月1日前取得撥款，開9個職位以處理垃圾徵費相關嘅減廢回收輔助措施，卻被跨黨派鬧爆有乜咁急，及後遲遲都未見再交立法會審議。不過，有關嘅開位建議今日(29日)終於重見天日，環保署更靜靜雞向議員「跪低」，將其中一個為籌備推廣垃圾徵費嘅常額職位轉為編外，但唔代表可以就咁輕易闖關！



政府視垃圾徵費為減廢「火車頭」，但建制派議員卻以環境局過去劣跡斑斑為由，拒絕喺法案委員會「開快車」審議，多番要求當局先解決現有廢物棄置黑點及回收不力等問題，再決定係咪「鬆手」畀相關條例草案喺現屆立法會任期內重上大會。據了解，環境局未給予議員滿意答覆，相信建制派會繼續揸緊審議，好大可能借換屆「拉死」條例嘅法案委員會。



根據環境事務委員會2月嘅文件，環保署就「籌備及實施」垃圾徵費，建議重設兩個為期四年嘅編外首長級職位，並開設一個首席環境保護主任常額職位。但署方今日向立法會人事編制小組委員會遞交嘅文件顯示，該名首席環境保護主任職位已由常額轉為編外，且三名首長級人員工作亦改為「籌備及推行」垃圾徵費，似係暗示未必能如期「實施」草案。



人事編制小組委員會將於5月7日嘅會議審議有關開位建議，一直跟進垃圾徵費問題嘅議員葛珮帆話垃圾徵費有好多問題，唔少市民都認為配套不足，好擔心條例一通過，依然做唔到源頭減廢，覺得政府唔可能喺法案委員會未解答到議員質疑，呢邊廂又攞錢開位，明言喺人事編制小組委員會會議必定「問到篤」，要求當局解釋清楚新開職位工作範圍，唔好條例未過請人返嚟坐。至於投票意向，佢就話要睇吓當局點回應，如果同樣乜都答唔到，未必會支持。



據了解，環保署本來想4月開位被批太大想頭，環境局局長黃錦星亦深明議員考慮，喺過去兩個月不斷斡旋，建制派狠批當局條例未過開位太急，政府卻話無人做唔到配套，雙方爭拗「到底雞先定蛋先」，最後先中間落墨，開位改為編外，但議員為表姿態亦唔會讓建議高票通過。政府今年不斷就政策「跪低」，明顯係太離地未知民意，與其硬推不如做多啲諮詢聽吓意見先喇！