4內地男涉練功券夾雜真鈔　詐騙商人60萬

四名內地男子涉嫌在澳門以練功券夾雜真鈔「魚目混珠」，詐騙男商人兌換60萬港元，該男商人事後得悉被騙後報警，其中3名涉案男子日前入境澳門時被截查，有人更拒絕合作。司警正追查其餘涉案人士下落。



涉案3人分別姓王、姓張和姓鄭，全部30多歲，均來自內地，報稱無業。他們被控巨額詐騙及假貨幣轉手，被移送檢察院偵辦。



案情指本月13日，20多歲男商人在路氹娛樂場門外與上述疑犯進行非法兌換，協議51萬9000元人民幣兌換60萬港元，事主透過內地友人轉賬給疑犯，疑犯則將印有貴賓廳字樣的手提袋交給事主，內有6疊1000港元，各自離去。惟事主事後檢查才發現每疊現金只有底面是真鈔，其餘均是練功券，事主懷疑被騙報警。



司警調查發現涉案三人先從姓王疑犯的貴賓廳賬戶提取六疊合共60萬港元，隨即返回酒店加工，將真鈔抽出，將練功券混成一疊，再以原來包裹現金的塑膠袋封好，並交由疑人作案。得手後，三人隨即乘的士到新口岸刷卡套現，將現金存回貴賓廳賬戶，整個過程不過一小時。司警懷疑至少仍有一人在逃，正追緝涉嫌人士下落。