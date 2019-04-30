警破旺角劏房製毒工場　拘2無業男檢380萬可卡因

西九龍總區特別職務隊根據線報，懷疑有人利用旺角一住宅單位進行毒品活動，遂於昨日(20日)晚上8時許採取行動，掩至目標單位調查，期間一名姓何(25歲)及一名姓劉(28歲)男子從單位步出，隨即上前截查，當場搜出共重約900克懷疑霹靂可卡因，隨即將2人押返一個「一劏4」單位進一步搜查，再於面積約100平方呎的劏房內，檢獲1.4公斤懷疑可卡因及1.2公斤懷疑霹靂可卡因，全部毒品市值約380萬港元。



警方亦於劏房內檢獲一批廚具，包括木棍、電子磅、碗、匙及梳打粉等物品，相信被用作製毒用途。2名涉案男子是朋友關後，報稱無業，他們同涉嫌製毒及販毒被捕。警方相信行動已瓦解一個運作約半個月，活躍於西九龍區的販毒集團，正追查毒品來源及是否有販毒集團幕後操控。



警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所傳出電油或酸性氣味，應提高警覺，如有懷疑，應向警方報案。警方重申，販毒及製毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。