東方日報A1：港無奈控洗錢　僅判囚29月

引發港府提出修訂《逃犯條例》、轟動港台的港男涉於台灣殺害懷孕女友案，涉案港男陳同佳承認殺女友後竊取其財物返港，並在港三次用其銀行卡提款。陳在本月中承認四項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪後，昨被判監禁廿九個月。法官指明白到被告已招認在境外殺人，但又不能控告殺人罪會令人覺得不公平，惟不論一個人涉嫌觸犯的控罪如何邪惡都應得到公平審訊。陳由去年三月被關押在壁屋懲教所，估計最快今年十月便可出獄。故立法會今年七月休會將是修例大限。



現年廿歲的被告陳同佳，承認在去年二月十七日凌晨，於台北一間酒店殺死其懷孕女友潘曉穎後，將屍體棄於台北市某處草地，然後用她的銀行卡提款新台幣二萬元，並拿取她的銀行卡、數碼相機和手機回港。他回港後又三次用死者銀行卡提款共一萬九千二百港元。他因帶死者財物回港以及三次在港提款，而被控四項罪名。



法官重申，本案的處理犯罪得益罪，所涉罪行是盜竊而非殺人。法官舉例說明，如被告在台灣殺人但無盜取財物，便不能告他處理犯罪得益；相反若他沒殺人，只是偷竊後把贓物帶返港，就可控告他處理犯罪得益。而且被告現在承認的事實，已包括他承認殺人的情節，這已足夠作量刑的背景資料。在此情況之下，他犯的是謀殺還是誤殺，對量刑而言其實無足輕重。



法官表示，明白到被告已招認在境外殺人，但又不能控告他殺人罪，是會令人覺得困擾和不公，但公義的原則亦包括，罪犯只會就被控告和定罪的罪行受罰。不論一個人涉嫌觸犯的控罪如何邪惡，他都應當得到公平審訊來決定他是否有罪。如果這原則被違反，刑事程序就有如「電線短路」，不但損害疑犯利益，連整個司法制度都會受到傷害。



法官指被告殺人後偷竊死者遺物，已是嚴重罪行。此外，被告招認殺人後偷竊，代表他知道他的得益是犯罪得來。另外案件涉及由台灣帶財物回港，涉及跨國因素，這些都是增加案件嚴重性的因素。綜合上述原因，法官認為涉及帶死者財物回港的第一控罪，量刑起點應為卅九個月監禁。



第二至四項控罪涉及提款，第二及第三控罪的量刑起點為卅個月，第四控罪只涉二百元，量刑起點為十二個月。因被告認罪可減刑三分之一，即四項控罪的刑期分別為廿六個月、廿個月、廿個月和八個月，考慮到整體刑期長短，法官下令第二至四控罪的刑期，僅三個月和第一控罪分期執行，因此最終總刑期為廿九個月。



由於在囚人士如行為良好，可獲扣減三分一刑期，陳被判囚廿九個月，實際服刑為十九個多月，他至今已被扣押逾十三個月，因此還需服刑約六個月，估計他最快會於今年十月下旬獲釋。據知，未滿廿一歲的陳同佳一直被關押在壁屋懲教所。案件編號：HCCC 407/2018

