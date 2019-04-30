探射燈：少用油體積細　團體籲撤限制

世界各地對電動單車的監管條例各異，現時電動單車主要分為以電力為主的「電驅車」及以電力輔助的「電輔車」兩種，本港發現的多數電動單車都是「電驅車」，靠電池推動前行，毋須通過腳踏踩車。有關注團體批評政府推動電動車政策落後，香港車多泊位不足，電動單車及滑板車應在合適規管下發展。



運輸署在今年初宣布開展「提升香港易行度顧問研究」，包括研究在香港使用電動可移動工具作代步的可行性，預計會在明年中完成。綜觀世界各地對此類電動車輛的規範各有不同，如在限速方面，加拿大規定時速不高於32公里，歐盟為25公里，英國及日本為24公里，內地亦有時速20公里的規定，而本港目前仍不准此類車輛在公共地方行走。



香港汽車及交通關注組召集人葉世雄表示，香港推動使用電動單車及滑板車等移動工具政策非常落後，只着眼在道路行駛的工具需領牌及有保險，否則就是無牌駕駛，批評沒有與時並進，感覺「離地」。他指科技發展，電動單車或滑板等工具體積細小輕型，可作為轉乘交通的接駁工具，香港多斜路及欠缺泊位，減少用汽油達致環保，多項功能正好彌補本港現實環境，惟發展時亦應檢視相關交通規則及時速限制。

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