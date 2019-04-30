探射燈：單車亂象多　教練促加強宣傳

電動單車高速飛馳，路上單車亦亂象叢生。東網直擊有騎單車者罔顧安全，在馬路上逆線行車，甚至載着一家大細漫遊。有單車教練認為，一般市民不熟悉道路規則，當局可在馬路附近加設橫額教育市民，並應加強檢控屢犯者，以免遭受意外害己害人。



周末下午，上水一帶馬路車水馬龍，東網記者發現多輛單車在汽車之間左穿右插，騎車者不但沒有戴頭盔或任何保護裝備，有大叔更施施然逆線行車，在雙層巴士的盲點處駛過，期間有私家車正面駛至，嚇得司機急煞。另1名騎着的單車的男子，前座有1名幼童，後座載着1名女子大腿上亦坐着1名幼童，4人單車在馬路上馳騁。



單車教練梁志賢指，在馬路踩單車的安全裝備必須充足，政府可在當眼處掛橫額或海報等宣傳道路踩車的安全守則，若有人胡亂踩車，如違規載客及逆線行車等，應先予以警告，再犯者就要檢控，避免發生意外為時太晚。

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