探射燈：電動單車違禁飛馳　政府坐視

政府仍在研究於本港使用電動可移動工具作代步的可行性，惟多區已湧現以電力驅動、時速達40公里以上的電動單車，元朗有私家車險與電動單車相撞，東涌更出現至少6架電動單車，有人更接載小童於街上穿插，險象環生。法律界人士指此類車輛一上路即犯法，若涉及意外，駕駛者會視之為無牌駕駛提控。立法會議員促加強規管打擊，同時設立登記制度規範。



林先生日前深夜駕車經過元朗一條小路時，赫然發現一男子騎着單車飛快行駛，險撞及其車身，他懷疑該單車為電動單車，速度更超過時速40公里，不但逆線高速行駛，更在紅燈亮起時直剷上行人路。市面上電動單車趨增，東涌一個街市外停泊至少6架電動單車，車上均貼有簡體字標誌。據網上資料，此類電動單車時速可達30至40公里，使用時只需將車上電池拆下叉電，每次可使用約1星期。



「（電動單車）3000幾蚊，差1個鐘電都好夠。」有大媽不諱言託朋友在內地購入座駕，又透露在深圳東門附近有不少地方有售。停泊該處的電動單車主要是附近居民代步之用，有主婦將3至4袋菜放在車籃，然後接載小孩來回穿梭。在上水，有婦女用電動單車載着男童在單車徑上飛馳。



執業大律師陸偉雄表示，電動單車不獲發牌，市民一旦駛上公共道路已屬犯法，除了會被執法人員檢控外，若駕駛此車撞傷途人，甚至導致有人死亡，駕駛者會被視為無牌駕駛車輛，與無牌駕駛汽車一樣，可被控以危險駕駛導致他人死亡等刑事罪行。



立法會議員周浩鼎指，政府有責任規管這些有一定速度的電動單車，他建議當局應與時並進，推行新的登記制度，讓有需要市民合法地使用。



運輸署發言人指，根據《道路交通條例》，電動單車屬於「汽車」及被歸類為「電單車」，必須向運輸署登記及領牌才可以在道路上使用，使用者亦必須購備有效第三者風險保險，亦不可在單車徑上及行人路上駕駛。警方發言人則表示，任何人在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其駕駛速度對公眾產生危險，即屬犯法，可被罰款500港元及監禁3個月。

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