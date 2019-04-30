Dr.東：白領易肩頸膊痛　中醫教按穴煲湯補筋骨

辦公室一族長期使用電腦，加上坐姿不良，容易出現肩頸膊痛；不過，不少人認為痛症屬小事，將問題擱置不理，有註冊中醫師表示，若病情惡化至影響生活才求醫，「手尾會好長」，不但未能改善問題，更可造成永久損傷。而推拿及穴位按摩有效緩和痛症，至於「啪骨」、「踩背」等方法，若手法不良，有機會引致癱瘓及骨折，並非所有人都適合此類治療，想在家中都可以紓緩痛症，中醫建議按穴位及煲湯「補筋骨」。



註冊中醫師楊志峰表示，辦公室一族若長期使用電子產品、坐姿不良、久坐，很容易出現肩頸腰背痛、足底筋膜炎，嚴重更會頭痛。從中醫角度，「不通則痛，不榮則痛」，他解釋，辦公室一族少「郁動」，令筋骨勞損及經絡氣血不通、加上攝取營養不足等，便會導致上述痛症，而血瘀、痰濕、氣鬱等人，更是高危一族。



他稱，推拿及穴位按摩有效治療痛症，中醫會進行辯證論治，及檢查病人的脊柱和小關節是否移位，以滾、點、按、彈、撥、揉等手法治療，亦會配合拔罐。一般而言，約半小時至四十五分鐘療程便可紓緩問題。除了患皮膚病、骨質疏鬆、癌症、嚴重臟腑病、婦女在懷孕及月經期間、飢餓、酒醉及劇烈運動後等人士不適合推拿按摩外，一般人都適合此療法，但若按摩時疼痛不斷加劇，至不能忍受，便應停止。



他又表示，坊間推拿按摩時會「啪骨扭頸」、「踩背按摩」等，若手法不當會引起骨折及癱瘓，建議市民若想進行相關治療，應選擇持有推拿科或骨傷科證書的醫師。



基督教聯合那打素醫院社康服務醫療中心將於下月四日於基督教聯合醫院舉行「痛症紓緩全面睇」免費講座，由中醫師、物理治療師及心理輔導員講解融合傳統與現代醫學的手法及心理輔導理論，更有頸肩部位推拿、拔罐及走罐示範，詳情可致電： 21720721 查詢。





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