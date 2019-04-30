相差20個籌！港媽為愛兒硬搶雪糕　事主無奈「禮讓」

細路肚餓就可以打尖？近日有港媽帶同小孩到快餐店買雪糕，誰知竟插隊搶走他人的雪糕，更大言不慚指︰「我個仔好肚餓」。



有網民投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指有日到快餐店買軟雪糕，正當輪到他的等候編號時，突然有港媽帶同年約6、7歲的小朋友，「一手搶咗店員手上嘅軟雪糕」。惟他細看之下，發現她們尚需輪候20個號碼。



在店員的質疑下，該港媽辯稱︰「我個仔好肚餓，唔通由得佢咩！嗱，最多我咪依家畀番佢」。事主驚見「小朋友啲手指已經黏住開始溶化嘅雪糕」，大感惡心，無奈之下「禮讓」小朋友先食。



未料該港媽「一句對唔住或者唔好意思都冇講」，更得寸進尺，反批事主︰「點知佢咁大個人都要學細路仔食軟雪糕啫」。他事後揶揄道︰「港媽嘅孩子唔餓得，原來大個咗就唔可以食軟雪糕」。



網民紛紛怒斥港媽無腦︰「肚餓大X晒？全世界圍住佢轉咩」、「我實在係孤陋寡聞，真係第一次聽見原來食雪糕係可以醫肚…超級怪獸老母」、「我寧願一手搶番再掉咗佢」。

---------------

《港呢啲》：大事小事騎呢事，東網嚴謹選題，輕鬆製作！