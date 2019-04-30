楊受成獲最具影響力慈善領袖奬

英皇集團主席楊受成喺日前的「第十六屆（2019）中國慈善榜」獲頒「最具影響力慈善領袖」殊榮。呢個榜由國家民政部主管的《公益時報》社舉辦，楊博士繼2017「終身成就奬」同2018「年度慈善領袖」後，再度獲大會頒發特別慈善奬項，獲奬僅得一人，其貢獻備受高度肯定。



「最具影響力慈善領袖」係今屆大會最高殊榮，大會特別表揚楊博士運用自身影響力，動員英皇員工同藝人積極投身慈善工作。而喺往屆，楊博士曾連續八年蟬聯「中國慈善榜年度十大慈善家」。楊博士慈善工作一直贏得各方認同，他亦曾多次獲頒中國政府最高慈善獎「中華慈善獎—最具愛心捐贈個人奬」。



今年「中國慈善榜」頒獎禮喺北京國貿三期酒店舉行，楊博士獲獎後表示：「中國人的傳統價值是『為善最樂』，在幫助別人的時候，自己亦感同身受，助人助己。我很驕傲英皇集團上下員工及藝人都行善為樂，關注公益，成為我們英皇引以為榮的企業文化。今後我會投放更多心思及時間在公益慈善上，幫助更多內地三無五保老人。」



今年，阿里巴巴集團董事局主席馬雲亦獲頒為「年度慈善家」；而年度慈善影響力先鋒為內地藝人姚晨，年度慈善明星則為香港藝人周海媚。