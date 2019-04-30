派4000蚊交表最後一日　市民料年底收錢批政府手腳慢

派發4000港元的關愛共享計劃今(30日)截止遞交申請表格，不少市民趁最後機會交表。有市民批評港府做事效率低但成本高，預計要年底才可獲發金額，直斥「政府做嘢不嬲都慢」。



東網記者今早到長沙灣政府合署視察，現場貼出有關計劃的詳細及投遞箱的收集時間，由今早7時至晚上7時。不少市民於民政諮詢中心領取表格後即場填寫，隨即將表格交到投遞箱。



目前失業的市民王先生表示，預計要今年底始獲發4000港元，直指「政府不嬲都慢」，炮轟整個計劃費時失事，不但行政費高企，申請程序亦較當年政府派發6000港元麻煩。李先生亦批評計劃「浪費納稅人時間同埋錢，拎4000蚊又要呢樣又要嗰樣」，認為當局計劃陸續派發金額至今年年底是不合理，狠斥「依家咩年代」，政府口稱發展智慧城市，卻不善用電子系統供市民交表。



市民丁小姐上月已遞交自己及家人的表格，但其母仍未收到確認短訊，對此感擔心而再度替母親交表。她形容計劃「超級唔好」，申請手續繁複，又擔心需要無了期等待獲發金額，促請政府日後改為電子申請，省卻人手輸入資料的工作。