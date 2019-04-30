江門跨境製販毒案宣判　加拿大人被判死刑

近年香港及內地加強掃毒，內地再有加拿大毒販被判死刑。廣東省江門市中級人民法院周二（30日）就一宗特大跨國製售毒品案，一審公開宣判。11名被告中，2名主犯被判死刑，當中包括一名加拿大籍男子。



法院審理查明，2012年加籍被告范威，以及伍子平等人合謀製造及販賣毒品，並糾集9名美國籍、墨西哥籍及中國籍被告參與。范威等人在台山設立製毒窩點，共販賣及製造冰毒約64公斤。法院認為范威和伍子平在團夥中領導及指揮，且製造、販賣的毒品數量特別巨大，罪行極其嚴重，故判處二人死刑，沒收個人全部財產。



美國籍的被告馬克、墨西哥籍的里昂、佩德羅、奧斯卡及凱瑞特等人均參與製販毒，亦屬主犯，分別被判處死刑、緩期2年執行，以及無期徒刑。其餘被告曾顯樑、李榮富、廖健銘、劉志敏等人，在案中起次要作用，被判處有期徒刑。審判長宣判後稱，各被告如不服判決，可在接到判決書翌日起10日內向廣東省高級人民法院提出上訴。



這是今年第2次有加拿大人在中國因涉毒案而被判死刑。加拿大36歲男子謝倫伯格被控走私毒品到大連，2016年一審判囚15年，惟遼寧省高級法院裁定一審判刑太輕，2018年12月將案件發還重審。今年1月，大連市中級人民法院重審判謝倫伯格死刑，案件目前上訴處理中。