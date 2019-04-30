挖甩眼珠：智障家庭支援不足　照顧者壓力大

大坑新村街今晨(30日)發生智障妹挖甩胞姐眼珠慘劇，一名患有中度智障的細妹徒手將大家姐雙眼幾乎挖甩，事件揭發二姊需照顧患病的大姐和智障的胞妹，身心疲憊。註冊社工張國柱表示，整個家庭中最辛苦的是作為照顧者的二姊，不但要照顧她們的起居飲食，亦未必觀察到細妹情緒波動，即便發現也沒有專業技巧解決問題，因此理應向社會尋求協助，而不是「收埋收埋自己搞掂」。



張解釋，智障人士難以表達自己的感受，完全「唔知佢諗緊咩」，不排除在情緒激動的情況下傷害別人。張稱，大家姐身體不適，無法照顧細妹，估計內心非常自責，加上此次被細妹傷害又「唔知怪細妹好定原諒好」，身心都受到傷害，需要接受輔導。張又提到，患有中度智障的細妹有攻擊性行為，首先需接受精神科治療，未來可考慮到社署庇護工場，不但可以提供就業崗位，更有專人留意她的情緒變化。



張續指，政府對智障家庭支援不足，這些家庭可能求助無援，而照顧者面對的壓力非常大，政府應有效調配資源，如儘早讓社工跟進有關案件、申請入住院舍等。另外，若左鄰右里發現附近有智障家庭發出打罵聲，應主動關心甚至通知社署跟進。