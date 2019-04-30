內地女生涉庭上偷拍陳同佳案　官禁離港押5.21再訊

高等法院昨(29日)就涉嫌台灣殺女友案被告、港男陳同佳的4項洗黑錢罪作出判刑時，一名19歲內地女學生涉在庭內用手機偷拍現場情況被捕。女被告趙浦伊今(30日)被押往東區法院提堂，控方申請毋須答辯，要求押後4星期再訊，等候警方進一步調查，包括替在場的保安及警員錄取證人口供，亦要觀看庭內的閉路電視錄影。



19歲被告趙浦伊現被控一項在法庭內攝影罪，控罪指她在今年4月29日，在高等法院24庭內，拍攝共6張相片及2段影片。本來被告不反對押後，但知道法庭不讓她在押後期間離港後，就要求返北京上學，稱不介意遵守更嚴格的保釋條件，並準時回港應訊。法庭最終拒絕讓她離境：「你要解決呢件事先可以離開」。



但鑑於控罪的最高刑罰僅為罰款，控方亦不反對被告保釋，法庭批准被告以現金100港元保釋，但就要向警方提供一個住址。被告聲稱她跟同學及朋友來港，僅訂了3晚酒店，法庭讓她外出後安排住處。



法庭並要求控方加快調查進度，押後3星期至5月21日再提訊。由於此控罪不在當值律師服務之列，法庭特意要求當值律師服務考慮是否會酌情向被告提供協助。