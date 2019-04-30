累計3.2萬宗公屋扣分　僅3戶交還單位

香港房屋委員會在2003年起實施扣分制，以加強管制公屋戶與衞生有關的不當行為，若租戶在兩年內累計被扣16分，將收到遷出通知書終止其租約。截至2017年12月底，房委會共錄得32,075宗扣分個案，涉及28,062戶，當中15%即約4246宗仍然有效，在累計有效分數為16分或以上的84戶當中，3戶已自願交還其公屋單位，房委會已發出66份遷出通知書，但基於特殊理由暫緩向15宗個案發出遷出通知書。



房委會表示，2017年大部分扣分個案涉及3項不當行為，即在屋邨公用地方吸煙(1104宗)、違規飼養動‍物(595宗)及高空擲物(154宗)。



違規飼養狗隻列作扣分制下的其中一項不當行為，房委會表示，公屋租戶一般不准飼養狗隻，因或會造成噪音滋擾及衞生問題，但會行使酌情權，容許有特殊需要，例如須以狗隻為伴作精神支柱的租戶飼養服務犬。



至於打擊高空擲物措施，當局指，在2015年、2016年及2017年年底，分別設置了169套、191套及191套偵察高空擲物的監察系統。2017年，特別任務隊就監察高空擲物採取的行動約有970次，成功偵察高空擲物的個案共117‍宗，採取檢控行動的個案則有84宗，會按實際需要加設監察系統，或於不同屋邨輪換監察系統。