七旬翁非禮中度智障女囚半年　官斥：下流賤格

已有家室的七旬翁，在公園遇上一名有唐氏綜合症兼中度智障的女子後，摸胸非禮女子，又捉着女子的手摸他的私處，他今(30日)在九龍城法院承認非禮罪，裁判官斥老翁明知事主不懂反抗才下手，怒罵他：「衰下流賤格！」判他入獄6個月。



辯方求情稱，被告李天才(74歲)來港逾50年，已婚並育有28至42歲的子女，他今認罪，免卻事主出庭作供，他沒有案底，來港後一直努力工作。



裁判官聞言斥被告：「衰下流賤格呢！」指事主的情況「一睇就知」，但被告卻刻意選事主下手，質問他：「你試吓自己老婆同女畀人咁非禮，你揼死嗰個人添呀！」辯方亦慶幸沒人向被告做出激烈的事，坦言難以做出有實質意義的求情。



案情指，事主X與父親於去年11月12日到土瓜灣海心公園涼亭後，父親留下X暫時離去。有一對夫婦稍後到上址欣賞歌舞，見被告給事主汽水後，捉事主的手摸其私處，又揸事主的胸部。被告又坐在事主旁邊，一手搭她肩膊，一手伸入她的褲內摸大腿。夫婦見狀上前對質，並將事件告知返回上址的X父，事件報警處理。



警誡下被告承認知道X智力有問題，聲稱飲太多酒才犯案。