了斷廿載情債　名醫李誠欲買斷前未婚妻鹿茵山莊業權

著名精神科醫生兼教授李誠，昨(29日)入稟高等法院控告其前未婚妻，指兩人於20年前打算結婚，兩人不但已參加由教會舉行的婚前輔導，更預訂了婚宴的場地，甚至聯名以逾1100萬港元購買大埔鹿茵山莊一個連車位的住宅單位，作為未來的婚姻居所，但兩人最終在婚前分手收場，並各自成家立室。李現指稱，當年買入該單位時，女被告只是出了7萬港元及2件傢俬，因此要求法庭准他用7萬港元買斷該單位的全部業權，或宣布女被告只佔該單位0.62%業權。



原告李誠，現時是中文大學醫學院精神科教授。女被告李美瑩，是臨床心理學家，曾在香港大學醫學院精神科任教。



入稟狀指稱，原告和被告於1993年認識對方，並約於1994年中開始約會。原告於1996年初獲邀在1996年至1997年到美國修讀研究生課程，為方便原告安排被告以訪問研究生身份到美國修讀該課程，和方便兩人在當地同居，兩人在出發前先訂婚。



入稟狀續指，兩人於1997年從美國返港後，打算在2001年5月結婚，以完成被告在30歲前出嫁的心願。兩人找了一年半後，終決定買入涉案鹿茵山莊的單位，作為將來的婚姻居所，他們於1999年2月買入該單位，用作購買該單位的逾1100萬港元開支，有99.38%由原告支付，被告只是支付了7萬港元及提供了兩件傢俬，佔0.62%。



入稟狀透露，兩人於1999年3月搬入該單位，他們一同參加了由教會舉行的婚前輔導，拍了結婚照片，原告也送了戒指給被告，被告也預訂了婚宴的場地。不過，他們的關係於2000年第四季開始緊張起來，原告提議延遲婚期，使被告情緒崩潰。被告於2000年12月執拾行李搬出涉案單位，表示要終止他們的關係。



入稟狀稱，被告之後曾返回該單位收拾自己的財物和取去屋契。被告於2001年向原告討回用來買婚紗的2萬港元，原告遂開了一張支票給她，兩人同年2月見面，正式終止他們的關係。被告於2003年與另一男子結婚，而原告於2009年與另一女子結婚，原告一家現時居於涉案單位。