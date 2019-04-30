受失實陳述影響低價賣珍藏　收藏家葛師科入稟追損失

知名收藏家葛師科昨(29日)入稟高等法院民事控告3人，聲稱有人藉失實陳述損害他，使他向其中1名被告借錢，並以嚴重低估的價錢轉讓了11件珍藏給該被告，再從借得的款項支付了合共3.33億港元給3名被告。葛要求法庭下令被告把古董交還給他或賠償其損失。



原告葛師科，3名被告依次是林萬璋、鄧國鵬和歐陽可森。入稟狀透露，原告於2017年6月至12月期間與鄧達成4份抵押協議。按該些協議，鄧會借錢給原告，原告則用11件古董作抵押。後來於2018年5月2日再與鄧達成3份轉讓協議，以嚴重低估的價錢把該11件古董轉讓給鄧。



原告於2017年6月至2018年5月期間，就一些聲稱有卻不存在的交易，動用借得款項，支付了合共逾2.83億港元給林和一間有限公司，林把其中1700多萬港元支付給鄧，而原告另外也分別支付1520萬港元和3460萬港元給鄧和歐陽。



入稟狀指稱，林鄧兩人串謀透過失實陳述，促使原告作出以上損害自己行為，原告就此向兩人索償。另外，針對原告與鄧的抵押協議，原告認為協議違反《放債人條例》，並要求法庭撤銷有關協議，以及下令鄧把該11件古董交還給原告。最後，原告要求法庭下令歐陽歸還3460萬港元。