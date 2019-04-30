4小時會議未選出逃犯條例主席　議員轟史無前例

立法會修訂逃犯條例的法案委員會今(30日)開會選正副主席，但在泛民議員再次「拉布」下未能成功。有意角逐主席的議員謝偉俊拒評論民主派是否「拉布」或不恰當行為，謝憶述在1996年至1997年間，由6名議員在6次會議內完成審議整條《逃犯條例》，花約10多小時，強調是次經4小時的會議仍未選出主席，屬史無前例、從來未試過，公眾可自行判斷是否「拉布」。



謝形容法案委員會是「兒子」，如未能處理問題，應可重回「母親」內務委員會內處理，包括是否解散法案委員會或就選舉主席作出指引，他相信建制派會有反制行動，但具體情況仍要商量。他透露，有建制派認為討論指引具爭議性，未必會於本周五(5月3日)的內務委員會上處理，以免阻礙原有議程審議，相信會舉行特別會議處理。



至於在會議上議員鄭松泰質疑委員會主持涂謹申是律師，在處理是次修訂有利益衝突，問及會否擔心日後角逐主席會被質疑，本身亦是律師的謝偉俊稱，任何法案成為法律，律師及大律師均有其角色，如以此為準則評定議員是否可參與審議，是與常識相違背。



另外，民主派對於未能選出席否認有失策，承認是「拉布」拖延法案進行，以令政府撤回或修改方案。民主黨黃碧雲更認為未能選出主席是好事，立法會應解散法案委員會，令政府可就修例重啟諮詢。