挖甩眼球：倘視覺神經斷開　冇得駁恐失明　

66歲女子今晨疑被胞妹徒手挖眼，左眼眼球幾近甩脫，右眼亦受傷，眼科專科醫生李佑榮表示，若眼珠脫離眼框，僅靠皮肉相連，不排除視覺神經已經斷掉，惟若視覺神經一旦斷開便無法駁回恐會失明，形容：「成條視覺神經，計埋入腦，長度約50mm，但佢係唔柔軟，亦都無乜伸延性，所以好容易斷，而如果血管、神經線都斷晒，影響供血情況，即使眼球塞返落去，都係會萎縮。」



李醫生續指，若視網膜中央動脈及靜脈等眼部血管一旦斷開，同樣是無法駁回，「如果呢幾個重要組織斷咗，即使放返隻眼入去，縫返好啲肌肉同韌帶，（傷者）都係睇唔到。」若只是眼部肌肉斷開，而視覺神經完好，雖然不致會失明，但眼球或會「郁唔到」，甚至會出現嚴重複視。但他認為此機會可能性較低，因為肌肉的伸延性比神經線強，神經線會較肌肉容易斷。他又提到，傷者日後可安裝假眼珠改善外觀，但不會對恢復視力有任何幫助。



若市民遇到同類意外，即時可以如何處理？李醫生稱，可以用蒸餾水沾濕醫藥紗布或乾淨毛巾，保護好眼球，避免眼球再向下跌之餘，亦要保持濕潤，解釋：「唔好畀佢乾，因為眼球乾得滯都係唔掂」。