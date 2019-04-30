颱風應變檢討完成　政府建議8號風球後可延長復工時間

去年山竹襲港造成公共交通大癱瘓，香港「停課不停工」引發大批打工仔怨聲載道。政府指檢討經驗後，將成立一個由政務司司長主持的督導委員會，成員包括相關的主要官員，負責監督準備、應變和善後階段的工作，該委員會會負責評估與善後有關的工作，如容許僱員有多些時間返回工作地方等，作出高層次的政策決定。



因應去年超強颱風「山竹」吹襲期間，市民在8號信號取消後復工大受困阻，政府建議在「極端情況」下，例如出現大規模停電、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉及沒有公共交通服務下，僱員在8號信號取消後在他們所在的地方多留2小時，而非立即啟程上班或外出。督導委員會會評估已知的最新資料，審視交通，並於天文台改發3號前，向市民公布是否需要延遲復工時間。政府亦會在8號信號取消後首2個小時內審視情況，並於2小時時限完結前再次公布是否須進一步延長復工時間。



另外，公務員事務局亦會展開程序，修訂現行關於熱帶氣旋後政府僱員復工安排的一般指引，員工因道路水浸、山泥傾瀉、暴雨、沒有公共運輸服務等原因而缺勤，督導人員在考慮到個別員工的實際情況後可彈性行使酌情權處理，容許缺勤而毋須扣假是其中一個做法。