建制40議員擬聯署　倡改石禮謙主持逃犯例會議

政府擬修訂《逃犯條例》以移交台灣殺人案疑犯，立法會修訂逃犯條例的法案委員會今(30日)因民主派「拉布」而未能成功選出法案委員會主席。建制派「班長」商界議員廖長江表示，建制派對未能選出主席表示非常遺憾，認為在首次會議未能選出主席，已是立法會歷史上從未發生過，兩次會議亦未能完成更是天方夜譚，不能接受，看到議員涂謹申的主持方法及民主派的表現，認為他們用意明顯，是有意藉此癱瘓立法會根據基本法作出立法程序。



廖又稱，建制派扣除內務委員會主席李慧琼及實政圓桌田北辰外，40名議員聯署去信內會，要求向法案委員會作出指示，委任建制派最資深議員石禮謙主持選主席，及決定下次開會日期、時間和地點。



問及有何理據可要求內會指示，廖解釋是根據議事規則第75條提出，即內會可向其轄下的委員會提供指引，另外內務守則只訂明首次會議是由最資深的議員主持，沒有列明在首次會議後仍未選出主席該如何處理，故才尋求內會指引。至於為何選石禮謙主持會議，他明言對民主派沒有信心。