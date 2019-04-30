11政府停車場6月起加價　時租加$1　日泊加$20

運輸署轄下11個政府公眾停車場收費由6月1日起調整。其中，私家車/客貨車時租加1港元，新收費由每小時13至23港元不等；私家車/客貨車日泊加20港元；除天星停車場外，私家車/客貨車月租加100港元。



署方指，調整停車場收費時，已考慮多項因素，包括自上一次收費調整後的通脹率、鄰近私營公眾停車場的收費水平，以及政府停車場的使用率等。



該11個停車場為堅尼地城停車場、林士街停車場、天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、油麻地停車場、雙鳯街停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。



車輛類別 / 時租 / 日泊 / 夜泊 / 月租 / 季租



私家車/客貨車 / +$1 / +$20 / +$5(註一) / +$100(註二) / +$300

電單車 / -- / +$2 / +$1 / +$20 / +$60

的士 / -- / -- / -- / +$50 / +$150



註一︰葵芳及荃灣停車場的私家車夜泊收費維持不變。

註二︰天星停車場的私家車月租固定泊位收費維持不變。