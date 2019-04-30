港用電量創08年以來新高　本地產電量錄新低

近年政府提倡珍惜用電，然而香港用電量去年創自2008年以來的新高。政府統計處今日(30日)出版《香港能源統計二零一八年年刊》，描述香港能源，包括油產品、電力和煤氣等的供求情況，當中去年的整體能源用量比2008年上升2.7%。去年總用電量較2017年上升1.0%，本地發電廠產電量跌至11年新低，但由內地進口的電力則達45,357太焦耳，創下新高。



去年本地用電量為159,116太焦耳，當中商業用戶為最大的用戶類別，佔總用電量的66.7%，其次是住宅用戶，佔總用電量的26.4%，而工業用戶則佔7.0%，比例與往年相若。去年用電量創11年新高，比2013年上升近4%，但本地發電廠產電量只有131,254太焦耳，比2013年減少約6%。另外，去年由內地進口的電力則較2013年勁升26.4%，香港近年從內地進口電量的增幅，與本地發電廠產電量減少的數量脗合。



另外，去年煤氣總用量較2017年上升1.7%。在2018年，住宅用戶使用52.3%的煤氣產量，商業用戶使用41.9%，而工業用戶則佔5.8%。煤氣用量於2013年至2018年間平均每年增長0.7%。