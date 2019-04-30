涉月台摸少女臀　前警署警長稱僅3隻手指有機會碰到

加入警隊逾30年的男警署警長趙魯光，去年底在繁忙時間趕赴值勤之前，涉嫌在港鐵荔景站月台摸一名16歲校服女生的臀部，被警方控以一項非禮罪，他否認控罪。案件今(30日)在西九龍法院續審，被告趙魯光繼續出庭自辯。辯方現舉證完畢，裁判官將案押後至5月10日讓辯方作結案陳詞。



被告趙魯光今自辯時，自詡記憶力強並獲同事譽為「字典」，常為同事解答警例出處，至今他仍記得2008年涉在旺角警署強姦女報案人的偵緝警員，曾經是趙的下屬，趙常以該案教導女兒守法之重要。趙雖擁電腦課程的碩士學位，但至今仍堅持使用「非智能手機」，以免虛耗光陰回覆同事提問，而他與男女同事聚會的照片，必經妻子手機收發；趙並呈上有關聚會的照片，欲顯示他與男女同事關係融洽，當中包括事發後同事們為趙慶祝生日，趙指當時許下的生日願望正是「盡快還我清白」。



在控方盤問下，趙指去年11月16日事發時，因為自己失去重心，同時女事主X在趙右面前方「切線」急速斜行超越被告，結果在「拋物線交會點」之處「意外」觸碰到女事主X臀部。趙指當時他正一面整理斜揹袋，一面趕上列車，其右手無名指和尾指握着潤唇膏蓋，故只有拇指、食指、中指三隻手指有機會碰到X，而非X所指遭人用手掌非禮。趙又解釋指，事發後他已即時向X澄清是意外，尋求「和解」，他因趕時間，才在車門關上前最後一刻「本能反應」衝入車廂。他否認想逃離現場，強調當時未知途人已經報案。



被告趙魯光於1984年加入警隊，事發時職級為警署警長，駐中央交通違例檢控組，現已退休。