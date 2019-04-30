轟海事處難保海上安全　議員憂增兩職位徒勞

立法會人事編制小組委員會今午(30日)召開會議，通過在海事處開設一個首長級乙級政務官職位及一個助理處長職位，加強海事處的整體管理和提升海上安全，議案將交付財務委員會審議，並分開表決。議員郭家麒提及上月南丫島以南香港水域撞船意外，批評海事處未有提供具體方法確保海上安全，擔心即使開設職位後，仍會有悲劇發生。



郭家麒指出，該宗意外是內地運船與本地漁船相撞，漁船最終沉沒，而該艘內地船在香港違規和危險駕駛，若政府有做好監察工作，意外就不會發生，認為監察工作失效。



海事處處長鄭美施回應指，現時分開兩個副署長，原有屬專業職系的副處長可更專業和集中處理海上安全和專業問題，而新助理處長和政務官將處理行政、財務、政策工作。她指，未來會積極加強教育和防止意外發生的工作。



海事處副處長王世發則表示，香港船隻航行監察中心的系統可同時追蹤一萬隻船，而且是24小時運作，若發覺有異常情況會通知相關船隻，亦會定時發布航行安全資訊，在意外發生後會進行調查工作，如發現有人失當會作檢控，確保船隻在香港水域安全運作。



另外，會議在17票贊成、3票反對下，通過保留在商務及經濟發展局通訊及創意產業科二個首長級政務官職位，以支援和檢討《廣播條例》，規管人對人促銷電話，期限為3年。當局在會上提到，希望今屆立法會通過處理修訂，又指現時正草擬法例。議案將交付財務委員會審議，並分開表決。