過千村民集會捍丁權　鄉議局表明上訴到底

高等法院早前就丁屋政策作出裁決，指私人協約及換地安排違憲。鄉議局今午(30日)舉行捍衞權益特別村民大會，有過千名村民出席，鄉議局揚言「寧為玉碎，不作瓦全」。



集會於鄉議局大劇院舉行，場內座位爆滿，並另設房間觀看集會直播。村民高舉「申請建屋手續多，搞到村民好坎坷」、「捍衞丁權，上訴到底」等示威標語。



鄉議局表示對丁權案判決感到遺憾及失望，認為現時只容許私人土地建屋如同分化原居民，變成有地有權、冇地冇權，做法並不公平，現時已經收到不少原居民就申請官地建屋的求助。



鄉議局續指，近年社會出現「憎人富貴嫌人窮」的不良分子，挑撥城鄉矛盾，而政府卻背棄愛國愛港愛鄉群眾。鄉議局又稱沒有期望政府會雪中送炭，但發展局於判決當日立即凍結申請卻是偷步落閘、落井下石，直言感到心寒，而現時已到最危險的時候，但鄉議局寧為玉碎，不作瓦全，會不惜一切代價捍衞傳統權益。



鄉議局指將會提出上訴，並緊急去信約見政府高層，要求立即恢復處理私人協約及換地的丁屋申請，若然合理時間內未有回覆，不排除會有更激烈的抗爭行動。



上水鄉事委員會主席侯志強點名批評，申請司法覆核的「長洲覆核王」郭卓堅為X街、無賴，遭法援處撤回法援申請，但卻有第二人加入申請，直言背後有幕後黑手，侯呼籲原居民要爭取權益。



大埔鄉事委員會主席林奕權表示，面對步步進逼，原居民不能坐視不理、任人魚肉，而要團結一致，據理力爭，甚至考據提請人大釋法，一旦未能成功會不惜採取大規模抗爭行動。參與丁權案的鄉議局顧問徐子健指出，有足夠理據提出上訴，有很大機會爭取到更好的判決，惟預料案件會上訴至終審法院。

