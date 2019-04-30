網民熱話：巴士怪男賴死唔走　EQ高車長臨危不亂

巴士車長每日面對不同乘客，但有時乘客的行為，往往令車長哭笑不得。昨日（29日）網上流傳片段，一名巴士乘客到達總站後，指路程太耐，向車長申訴後，更死纏爛打拒絕落車。事件在網上熱議，有人認為該名乘客是考驗車長的耐性。



事件發生於青衣長康巴士總站，昨晨8時許。根據網民Siu Ming Ksming在Facebook群組「巴士的事討論區」上載當時車廂內的片段顯示，當42號巴士車長駛至總站準備落車之際，一名自稱泰國人的中年男乘客怒氣沖沖走走到司機位旁拍打「防襲板」，斥責車長：「你有咩問題？」車長一頭霧水下反問：「有咩問題呀？我有咩問題？」



男乘客望着車長，卻謂：「我都唔知，一個人」。車長開始顯得不耐煩，向乘客發炮：「乜嘢一個人呀？到站你就落車啦！」二人對峙一會，最終由車長打破僵局，反問對方：「你想點呀？到站落車啦！」但乘客答非所問，指摘車長冇禮貌外，又投訴乘車時間長，車長反擊說：「趕時間唔好搭巴士，巴士係慢㗎啦！」雙方互駁一會，車長面對乘客的怪行亦非常無奈，拿起水樽飲水後再度詢問對方：「咁你落唔落車呀？」乘客沉思幾秒後，看來終於覺悟，打算握手了解事件，「OK，OK，OK」，又對車長伸手說「對唔住。」



車長大方表示，「冇咩對唔住」。當以為事件終於解決，乘客又面露輕佻，「我唔落喎」。貼文未有講述最終如何結束事件，但網民看過片段後，都認為車長EQ高，「對住呢啲乘客，一句粗口都冇講過！」「雞同鴨講都講咗咁耐」。



網民有話說



Johnen Chan：呢條友係咪傻㗎，但都幾好笑

John Lo ：車長好EQ

樂籽瑜：呢個司機認真犀利，咁都忍到笑

Sit Sit Margie：車長真可憐，連去廁所時間都無埋！



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro