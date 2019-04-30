政Whats噏：年少老成　區諾軒30歲就要平安鐘？

相信唔少人都有收過促銷電話，作為依家最年輕嘅立法會議員區諾軒，今日(30日)就喺立法會上自爆，「我今年31歲，我收到個Cold Call(促銷電話)同我講要唔要平安鐘」。佢仲大爆相關電話號碼，質疑到底有幾多人每日都會收到荒謬電話，之後仲哭笑不得咁高呼「我真係唔需要平安鐘，你(促銷電話公司)可唔可以唔好打畀我呀」。過去區諾軒曾經被指年少老成，個樣睇落比真實年齡老，唔知係咪因為咁而有所誤會呢？



立法會人事編制小組委員會審議梗保留商務及經濟發展局通訊及創意產業科兩個職位，處理規管人對人促銷電話。區諾軒喺會上先係提到自己點樣擊退Cold Call，包括裝手機程式、甚至喺收到借錢電話時，同對方講「我想借一億」。佢仲透露，話對方好多時都會「Dead Air」咗5秒先有反應。



收到平安鐘Cold Call嘅其實唔止區諾軒一個，批發及零售界立法會議員邵家輝之後提到自己都有收過。不過佢嘅反應就冷靜得多，話因為之前都有人問過佢點樣申請平安鐘，所以上次收到電話之後，就索性抄低個電話號碼，然後再轉交畀有需要嘅人。



唔少人都覺得促銷電話好滋擾，進出口界立法會議員黃定光形容Cold Call係「午夜凶鈴」。佢解釋話有時去到美國、加拿大呢類地區，因為時差嘅問題，Cold Call打嚟時就正正係熟睡梗嘅時候，但自己嘅電話唔會熄，所以啲Cold Call一打嚟就響喇。既然大家都咁怕Cold call，政府應該真係要盡快展開修例，咁一班議員就唔使頭痕啦。