加籍男幼師涉Last day非禮兩女生　被裁定表證成

長沙灣一間幼稚園的加拿大籍男英文教師，被指在離職前最後一個上班日，涉分别觸摸兩名正在午睡的6歲女生大腿和下體，因而被控兩項非禮罪。他受審後，今(30日)在九龍城法院被裁定表證成立。



被告Robert Scott Johnson(56歲)，被控於去年7月13日，在長沙灣某幼稚園課室內，非禮女童X及Y。



案情指，X和Y當時與同學在班房午睡，兩名班主任亦在房內，期間被告進入課室，伸手摸X的大腿內側，X叫停。被告繼而為Y蓋被，又趁機觸碰Y下體。X最終將事件告之班主任。



被告指當時正在等吃飯，所以入課室「涼冷氣」。他指進入課室時見到兩名女老師，大家沒有打招呼，被告隨後在課室來回踱步。期間有女生捉着他褲腳，他遂彎腰將女生的手放回床上，同時，X亦鬆開他的鞋帶，他綁回鞋帶後繼續踱步，見Y將被子踢跌在地上，他遂拾起被子為Y蓋好。



被告繼續在課室踱步，上述女生和X分别再拉被告褲腳和鬆開他的鞋帶，他雖感煩擾，但綁好鞋帶後繼續踱步，並見Y不繼踢，圖將被子踢落地。此時被告打算離開，但遭女生第三次捉着褲腳，被告指女生在笑，遂彎低身着女生停手，此時他看見X圖鬆開他的鞋帶，他遂改為責罵X，期間曾將手放在X肩膊，但因X拉他的手令他失平衡。被告隨後離去，當時女老師已不在，他也再沒返回課室。



裁判官指他和事主性别不同，會否考慮不便觸碰事主身體。他表示為控制學生紀律，有時需要觸碰學生的手或肩以取得他們注意。