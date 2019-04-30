東廊板道未有造價　政府指借用現行樁柱省成本

立法會發展事務委員會討論東區走廊下之行人板道，議員關注到工程造價，但發展局副秘書長何珮玲坦言，現時不是申請撥款，所以未有工程估算，但叫議員不用擔心，因板道大部分走線在東廊下，借用現行樁柱而建，所需額外樁柱數目減低，希望可以減低工程造價。



何表示，板道闊度保持10米，提供空間予行人和單車使用，到詳細設計時再決定行人和單車分隔或混合使用；當局亦明白愈來愈多人想帶同寵物享用板道，到時會再考慮如何處理。她又說，有別於過往由康樂及文化事務署管理公園的做法，板道擬外判予非政府機構管理，希望多辦活動，吸引多些人流，而營運要自給自足，會有商業元素，對遊人也有好處，因他們有飲食需要。



議員郭家麒質疑，尖東海旁的公私營合作爭議好大，擔心地產商瓜分維港兩岸，有利於他們的地產項目。何珮玲解釋，這是工務工程，當局會向立法會申請撥款。



板道長約1.7公里，從油街至糖水道為西段，而從電照街至海裕街為東段。兩段之間長約400米的海濱由位於前北角邨、闊20米，並已開放予公眾使用的海濱長廊連接起來。板道維持最少10米闊，順利連接同為10米闊的鰂魚涌海濱長廊。今年第4季制訂詳細設計後，明年刊憲，2021年下半年尋求立法會撥款，目標是同年開工，2025年完成。