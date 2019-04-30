政府對過渡屋欠主動　議員籲撥款助機構聘專業人士

樂善堂的社會房屋計劃已推出3期，現正籌備將位於九龍城的樂善堂小學改建為過渡性房屋，今午(30日)立法會跟進本地不適切住屋問題及相關房屋政策事宜小組委員會多名成員到校舍視察。



該委員會主席鄭泳舜指，社福機構營運過渡性房屋主要面對技術問題，坦言政府配合不足，「唔可以單單靠社福機構做，政府一定要承擔番」，建議政府從20億港元過渡性房屋專項基金中撥款，協助資助機構聘請專業人士，包括建築師及測量師等。



鄭指出，參與社福機構改建計劃的技術顧問多是義務性質，而運房局提供的技術支援大多只是「重申政策係咩」，建議政府資助機構聘請技術人員。另外，他指現時機構無法得知哪些閒置土地可供興建過渡性房屋，促政府盡快「拆牆鬆綁」，提供土地清單。



該委員會副主席尹兆堅批政府主動性及主導性不足，社福機構現時要與各部門逐一協調改建計劃，相當不便，建議政府設立一站式渠道處理申請，以加快程序。



有70年歷史的樂善堂小學將於今學年完結後停辦，預計改建後可提供50個單位。現時已各政府部門遞交初步圖則，預計5月內可獲回覆，其後會根據意見修改圖則。