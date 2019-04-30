阿王促港府就量刑上訴　起訴黎智英等佔中搞手

2014年爆發為期79天的違法佔領行動(佔中)，佔中案多名被告早前就不同控罪被判刑。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興質疑各被告判刑過輕，其中獲判緩刑的被告朱耀明、李永達、鍾耀華，以及被判社會服務令的被告張秀賢，4人被判刑後轉頭又參與反對修訂《逃犯條例》遊行，狠評4人對擾亂社會毫無悔意。王促請港府就佔中案被告判刑過輕上訴，並起訴包括壹傳媒黎智英在內的其餘39名佔中搞手，以彰顯法治。



王國興表示，佔中對香港造成極大破壞，有學者估算首6天已令香港整體經濟損失3500億港元，歪風更衍生其後的旺角暴亂及港獨思潮，批評佔中案各被告最高只判囚16個月是判刑過輕，無法起到阻嚇作用。王舉例指，李永達曾經是資深立法會議員，對法例理應熟悉，參與佔中是知法犯法；而佔中發起人之一的朱耀明近日在公開論壇被問到有否收取黎智英金錢時顧左右而言他，不夠膽澄清，及後更被人在網上踢爆前後兩次收取黎約40萬港元。王認為，李、朱兩人在佔中案竟獲「放生」被判緩刑，是非常不公平。



朱耀明、李永達、鍾耀華和張秀賢4人在佔中案獲判毋須即時入獄後未見悔意，更參與反對修訂《逃犯條例》遊行，發起遊行的民間人權陣線甚至呼籲市民包圍立法會，王炮轟4人不認錯並繼續態度囂張。他表示，事實證明佔中案判刑過輕，根本不能收阻嚇之用，直斥「欲赦之罪，何患無詞」，認為港府必須就佔中案量刑提出上訴。



王國興又促請律政司勿包庇佔中案的主犯和要犯，要起訴包括黎智英在內的39名佔中搞手。王指出，假如香港大學和香港浸會大學繼續分別保留同為佔中案被告的港大法律系副教授戴耀廷，及社會福利界立法會議員邵家臻的教職，將令大學的「金漆招牌」失色，而立法會亦須研究是否應保留邵的議員資格。



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