疑冷氣壞食物變質　港大170人晚餐後腹痛腹瀉

香港大學運動中心本月26日舉辦的「HKU Sports Team Superpass Dinner(香港大學體育隊的年度勁過晚宴)」晚餐聚會疑爆食物中毒。該聚會有約170名師生參與，其後均出現不適，現場提供沙律、餃子及蔬菜等到會食物。事隔4日，衞生防護中心今(30日)回覆東網表示，今天才接獲港大通報事件，當中3男3女介乎19至21歲人士吃過晚宴食物後出現懷疑食物中毒病徵，當中1人需求醫，毋須入院，情況穩定。



港大回覆證實，當天是「香港大學體育隊的年度勁過晚宴」，已舉辦多年，食物是簡單的自助餐飲食。港大指收到約170位學生和職員報告，在晚宴後出現腹痛或腹瀉，其中沒有需要留院的個案。港大指已向衞生防護中心呈報個案，並在有需要時盡力協助調查；港大亦已即時向到會的餐飲公司跟進，餐飲公司並同意負擔受影響人士的醫療費用。



據香港大學學生會校園電視報道，當日晚宴場地賴廉士體育中心的冷氣故障，導致室溫上升，校方已即時於場地放置風扇並打開門，務求空氣更流通，惟場內空氣仍然侷促，食物在進食前已擺放一段時間，懷疑因而出現食物中毒。港大表示，會詳細調查了解事件起因，確保類似事件不會再發生。

