東方日報A1：坎坷三姐妹　老二獨力支撐　涉事家庭非社署社工跟進

父母離世多年、身世坎坷而相依為命的三姊妹發生倫常家暴！患有中度智障的中年細妹，昨凌晨在銅鑼灣寓所疑突然失常，衝出睡房突襲在客廳熟睡、行動不便的六旬長姊，長姊無力反抗雙眼遇襲，左眼球更被徒手「挖甩」僅皮肉相連，慘叫聲驚動二姊制止。長姊送院需施手術搶救，惟左眼恐會失明；細妹涉嫌傷人被捕，需在醫院精神科留醫，警方正調查她傷人動機。悲劇亦揭露二姊不離不棄，長期親自照顧長姊及細妹的偉大，有街坊坦言同情及憂心，「希望佢（大家姐）可早日康復！」



肇事家庭姓馬，父母多年前去世，三姊妹居於大坑新村街四十四號勤輝大廈一單位，該單位於二○○五年以一百四十三萬元購入，實用面積近四百呎。六十六歲長姊因有纖維瘤及脊椎病，行動不便需靠輪椅出入，平日鮮有外出；五十九歲細妹有中度智障，沒有精神病紀錄，兩人均領取綜援，起居飲食主要靠二姊照顧。二姊任文職工作幫補家計，日間長姊及細妹則相互扶持。



三姊妹雖身世坎坷，但感情相當要好，二姊雖要工作又要照顧病患的長姊及細妹，縱使精神疲憊及壓力沉重，但卻毫無怨言，目的只為希望能夠親手照顧姊妹終老。有街坊透露，二姊公餘時常帶細妹外出，跟出跟入非常細心，坦言：「要照顧個大，又要照顧個細。」覺得對方十分偉大。



昨日凌晨三時許，當時長姊在客廳熟睡，期間細妹疑突然失常，情緒激動由睡房衝出客廳，徒手向長姊的頭部施襲，長姊猝不及防且無力反抗，雙眼被手指插傷不停滲血，其中左眼球被挖出至脫離眼眶，僅連皮肉幾乎甩脫，只能臥床不斷掙扎及高呼求救，二姊被慘叫聲驚醒見狀，慌忙衝前制止細妹。此時鄰居驚聞呼救聲得悉事故，慌忙報警求助。



警方及救護員接報趕至，即時把長姊送往律敦治醫院急救，其後再被轉送東區醫院施手術治理，經救治後情況穩定，惟未知其視力是否永久受損。細妹涉嫌傷人被捕，被送往律敦治醫院檢查，至昨午十二時許，她在二姊陪同下，被綁在床上轉送東區醫院精神科留醫，期間她情緒不穩，在救護車內大吵大嚷，在旁的二姊戴上口罩，愁眉深鎖不發一言。



警方初步調查後，把案件列作傷人，交由灣仔警區刑事調查隊跟進，不排除有人突然失常施襲。二姊至昨晚始返回住所，表示長姊仍在接受手術，有社工已接觸她們。數名探員則重返案發單位搜證，在晚上近八時檢走染血的床單調查。有街坊得悉悲劇後坦言同情及憂心，「希望佢（大家姐）可以早日康復」。社會福利署發言人表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案，醫務社工已聯絡涉事家庭，為她們提供情緒輔導，並會就有關家庭的福利需要提供援助。



據了解，由於中度智障的細妹身體欠佳且情緒激動，故暫未適宜錄取口供。根據去年立法會保安事務委員會的文件顯示，警員當接見任何懷疑或已知為精神上無行為能力的人士，或為他錄取口供時，不論對方涉嫌犯罪與否，應盡量安排最少一名「合適成人」在場，例如親人、監護人、社會工作者等。錄畢口供後，警員會邀請錄取相關口供時在場的「合適成人」閱讀，並加以簽署及確認口供內容的準確性。



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