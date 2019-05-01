探射燈：亡羊補牢　智能停車場紓泊位荒

近年本港私家車數目按年上升，全港私家車數目截至去年底已超過61萬架，同期私家車位有約67萬個。政府建議興建智能停車場改善泊位不足的情況，有業內人士認為車輛和泊位數目理想比例為1比2，目前車位不足已迫在眉睫，建議政府釋出閒置用地，早日更新泊位規劃。



運輸署近日擬選址深水埗，興建「圓軸垂直升降式」地下智能停車場，預計可提供200個泊位，由電腦自動操作控制機械裝置，將車輛運送到地底泊位，上蓋則興建公園，實行「一地多用」。



「算係亡羊補牢，做咗好過唔做囉！」香港汽車會會長李耀培形容，本港泊位供應短缺早已「水浸眼眉」，政府「何止係慢半拍」。他表示，參考內地和日、韓等國家，智能停車場早不是甚麼新鮮事，建議政府盡快落實有關規劃，提升土地運用效能。

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