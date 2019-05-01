探射燈：屋邨車場多租霸　管理差只識加價

政府停車場屢被揭有死車「租霸」，屋邨停車場亦告淪陷，管理公司卻懶理流弊，年年加價，車主叫苦。東網巡視多區發現，最少6個屋邨停車場出現無人認領車輛，有停車場內發現死車達11架，其中有行車證過期3年，又有停車場死車累積欠款逾10萬港元。汽車業界人士促盡快訂立清晰的處理指引及訂立違泊年限。



觀塘啟業邨停車場屬基匯資本管理，場內至少有2架疑似無人認領車輛，其中1架沒有展示行車證，車窗被寫廣告；另1架行車證顯示已於去年過期。屬領展管理的東涌逸東邨停車場情況更誇張，場內至少11架車被鎖上，其中有行車證已於2016年過期的黑色私家車，車輛前胎被扣上車鎖，車身封塵半吋厚，估計拖欠泊車費近11萬港元。另有死車附近堆滿垃圾，電單車遺下大攤機油，恐存在火警隱患。



房署轄下葵青麗瑤邨停車場有1架塵封私家車，行車證雖未過期，但已有2張違例泊車告示，車內卻見兩棵新鮮盆栽，場地管理員稱該車違泊已久，一直無人繳交逾期泊車費，「架車擺咗差唔多半年，依家已經欠緊萬幾蚊（租）啦！」另外，港島南區華富邨和屯門湖景邨停車場亦分別發現死車。其中華富（一）邨有死車行車證早於2017年到期，欠租逾9萬港元；華富（二）邨的死車行車證亦於去年7月到期，管理員透露該車由去年8月上鎖至今，「一日無人交錢都會擺喺度！」



惟近日不少停車場紛紛加租，房委會轄下停車場私家車泊車位月租平均上調6%，部分更達17%；領展轄下停車場4月起月租增加12.7%；基匯資本轄下停車場則5月起加租約12.6%。



立法會議員柯創盛認為，停車場死車問題普遍，管理公司視而不見，會構成加租壓力，亦對其他車主不公，促請加強巡邏及處理。香港汽車會會長李耀培批評，政府欠缺明確死車處理機制，加上程序繁複，令死車問題惡化，促盡快訂立清晰的違泊年期，及簡化處理步驟，賦予物業管理者權力處置問題。



房署發言人表示，沒有中央備存各屋邨停車場的死車數目。根據房屋條例，署方會扣押違例停泊車輛，甚至安排拍賣車輛。領展回應指，使用條款訂明時租車位用戶只可持續泊車7天，若限期內未有駛離停車場，「棄車」可能會上鎖。基匯資本則至截稿前未有回應。

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