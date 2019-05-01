Dr.東：白領站坐姿勢正確　肩頸膊痛無得作惡

不少都市人都有身體痛症，辦公室一族更為常見，原因或與辦公室座椅的坐墊不夠承托力、電腦螢幕與眼睛視角不符等有關，因此會引致肩、頸或背部痛症。有註冊物理治療師指出，這類痛症往往跟辦公室一族工作時的姿勢、習慣及環境不理想等有關，曾有一名女文員指左側頸痛，X光片顯示她的頸椎弧度不足，診斷為肩部問題和不良姿勢有關，治療頸痛不能單靠醫治痛楚的患處，亦要有良好的工作姿勢，改善壞習慣。



基督教聯合那打素社康服務註冊物理治療師張凌恩表示，部分患者的坐墊承托力不足，未能承托人體臀部及大腿，致坐姿不良，有機會引發頸痛。他表示，有辦公室女職員以為患頸椎病及頸椎退化，服藥及針對頸部進行治療久久不愈。



張診治後發現該女病人左肩斜方肌異常緊張，加上病人寒背及雙肩前傾，她承認使用電腦時左前臂沒有承托，料因此導致左肩下垂引發頸痛。



張凌恩介紹其治療方案，透過電療和手力治療為病人止痛、放鬆肌肉及修正左肩關節位置，再指導病人正確坐姿和改善打字姿勢，經四次治療後，她的痛症已有改善，左手疲勞也得到紓緩。張續說，物理治療師通常會透過超聲波治療軟組織、肌肉發炎、內部損傷等，好處是安全性高而無副作用，高效消炎止痛和放鬆肌肉及軟組織，但不適合用於皮膚外傷、皮膚病及患處有金屬植入人士。



基督教聯合那打素社康服務註冊臨床心理學家朱懿芬指出，患上長期痛症的病人受到痛楚折磨，有機會因疼痛減少活動，但減少活動又會導致個人體質下降，一定程度影響個人情緒及生活。



基督教聯合那打素社康服務醫療中心將於周六（4日）在觀塘基督教聯合醫院舉行「痛症紓緩全面睇」免費講座，由中醫師、物理治療師及心理輔導員，從不同角度講解紓緩痛症的治療，報名熱線 21720721 。



正確坐姿

/坐墊能夠承托臀部及大腿

/背部挺直、有背墊支撐背部

/雙腳著地

/雙肩放鬆

/手肘或前肩要支撐



正確站立姿勢

/身體背貼牆上，以一個自然的身體姿勢直立站著，不要刻意挺直或升高

/如果是好的身體姿勢，上背及臀部都可以碰到牆身

/嘗試把手掌平放在下背空隙上

/手掌應該差不多可以同時碰到下背及牆身



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