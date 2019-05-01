綠色先鋒：共商走塑　齊建無塑社區

實踐環保，除了把廢物重用及回收外，源頭減廢亦是重要手段。為了減少廢物產生，港府早年開徵膠袋稅，以改變市民使用塑膠袋的習慣。然而，單靠現有措施並不足夠改變現況，民間自發參與同樣重要。有見及此，有環保組織開展「尋找走塑社區」計劃，遍尋願意減少提供膠袋或即棄器皿的社區店舖，並鼓勵更多商戶投身走塑行列。



「如果見到顧客本身有拎膠袋嚟，都唔會主動派膠袋」，位於沙田瀝源街市的水餃店為其中一間「走塑」小店，店主李小姐表示，自開店以來已不會主動派發膠袋，若顧客光顧時沒有帶袋或器皿，會先提醒對方下次記得自備。顧客若「有備而來」，更會贈送額外分量的食品以作獎勵，「我會鼓勵食客自備食物盒，有攞嚟我就會送多啲餃子畀佢」。李小姐慶幸大多食客都聽從建議，下次光顧時自備環保袋和食物盒。店舖更獲得綠色和平認證，獲贈「全城走塑」的貼紙。



另一間獲發貼紙的，是位於沙田第一城的豆品店，該店鼓勵食客自備食物盒，認為相關做法既環保，亦可更好地保存食物，店員李小姐解釋道：「用盒可以更加好咁保存啲豆腐，完整啲，掉轉頭講，我入咗啲豆腐入膠袋，客人返到去咪又係入番個盒度，咁做其實減省佢哋嘅工序。」此外，顧客自備購物袋，店員亦會提供更多分量的食材以作獎勵。李小姐解釋，並非為配合計劃才有以上優惠，而是認為大家都有責任為環保多走一步，「你睇依家咁多飲管同膠袋，全部垃圾積晒喺度，我哋做得到咪盡量做囉，始終我哋都有份喺度生活」。



「尋找走塑社區」計劃由今年開始實行，搜尋「走塑」小店以供市民識別，並以沙田作為首個推動「走塑」的社區。綠色和平項目主任鄧敏琳解釋，除了因沙田為本港其中一個較大型的社區，更因當區塑膠污染問題不容忽視，據調查數據推算，每年便有約1750萬件塑膠經城門河流出吐露港。鄧又指，計劃目的是由自身做起，推動更多社區投身走塑行列，希望無論是小店還是市民都共同參與，減少製造塑膠垃圾。

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