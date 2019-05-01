排專科時間再惡化　九龍東淪重災區眼科要等3年

醫管局昨日(4月30日)公布最新的八大專科門診輪候時間，顯示新症獲診治時間較年初再度惡化，九龍東淪「重災區」，多達4個專科新症輪候時間為眾聯網中最長，其中眼科最長要等158周，即要等3年，較輪候隊伍最短的港島西聯網多1.5倍。另九龍東的內科、精神科及外科輪候人龍都是排得最長，分別輪候111至131周不等。



九龍東的眼科穩定新症輪候時間雖較年初公布的稍為紓緩，約縮短了4周，但仍屬眾聯網中最長。其他聯網對眼科需求亦普遍增加，幾乎所有聯網的眼科新症輪候時間都較年初公布的長。



為紓緩眼科門診輪候時間，醫管局網頁顯示，今年將率先於港島西、九龍中及新界東聯網試行「青光眼治療協作計劃」，病人只需付公營專科門診收費的80港元，就可在私家診所覆診，每名病人每年可享最多4次資助診症，包括青光眼藥物、每年一次的視野檢查及一次光學相干斷層掃描服務。參加計劃的私家眼科醫生每年則最高可獲5350港元服務費。



此外，骨科繼續成為八大專科中輪候時間最長，新症錄得78,215宗，眾聯網的骨科穩定新症輪候時間都逾100星期，當中港島西繼續成為眾聯網之冠，最長要等181周，即3.5年，較年初公布的時間惡化，多出了15周。