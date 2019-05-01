新地被揭簽協議　向山貝村代表送錢送地助發展采葉庭

鄉郊發展過程近年備受關注，《傳真社》報道指取得相關文件顯示，新鴻基地產發展元朗采葉庭時，曾向山貝村時任村代表支付315萬港元，並承諾贈送土地，要求對方取得村民同意發展。報道引述新地承認曾有「捐款」予山貝村，但相關土地至今仍未易手。



報道聲稱取得相關發展協議文件、律師信，指現時為新地全資附屬公司，兼元朗采葉庭發展商之一的Truebright Investments Limited(耀滿投資有限公司)，於上世紀90年代尾與山貝村訂立協議，耀滿將轉讓一幅鄰近采葉庭的土地予山貝村，並向該村支付315萬港元以便在該幅土地興建3座村屋給該村村民享用，而該村則需協助耀滿取得該村村民同意相關發展，若有村民反對，該村亦需盡辦法消除反對聲音。



報道又指，從取得的山貝村祖堂會議紀錄顯示，1999年4月該村時任司理林四球詢問該村時任村代表林照權，關於新地支付該村的315萬港元，村代表有沒有承諾任何附帶條件，而林照權當時回答沒有答應任何條件。報道稱曾將相關會議紀錄向林照權求證，對方承認當年代表山貝村簽訂相關協議，收了315萬港元，但他指該筆款項是代該村收取，現存放在現任村代表林定邦、林煥富及他的3人聯名戶口，多年來已滾存至700多萬港元，但相關土地仍在向新地追討。報道指，林照權否認簽署協議時村民不知情，後來又指相關會議紀錄屬偽造。



新地回覆東網時指，發展采葉庭項目期間，為了推動睦鄰關係及該區村民的福祉，於1997年承諾將一筆捐款及一幅土地贈予山貝村全體男女村民共同作福利用途，而該筆捐款當時已由山貝村時任合法村代表簽署收妥。



至於送地方面，新地指山貝村及有關村代表至今仍未簽署轉讓該土地契約，土地轉讓手續因此一直未能完成，新地已多次以書面形式，提醒山貝村有關方面盡快完成土地轉讓的正確程序，強調隨時準備及樂意依照有關承諾，將該土地轉贈予山貝村的合法代表或其指定的被提名者。對於當時其他山貝村村民對協議是否知情，報道引述新地指沒有相關資料提供。



根據資料，元朗采葉庭於2002年8月落成，發展商為新地及耀滿。