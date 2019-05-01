最低工資今起加至$37.5　衞生業界嘆依然難請人

法定最低工資今日(1日)起由34.5港元，調升至37.5港元，升幅8.7%，屬歷來最大升幅。坊間有指不少企業都因加薪導致開支增加，其中影響主要涉及清潔、保安和零售等行業，但有業界指最低工資對企業影響不大，又稱不少員工工資早已超過40港元。



環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，業內招聘困難，若以37.5港元作起薪工資，「一定無人幫你做」，除非仍履行舊合約薪酬，否則大部分員工薪酬已超越最低工資，部分更達45港元，甚至48港元。甄又以自己公司為例，95%員工工資高於37.5港元，而現時實際壓力來自人手需求，加上約滿酬金影響，即使無最低工資，亦會令人工不斷上升。



香港物業管理公司協會會長陳志球亦指，業內人員最低工資早已超越37.5港元，他早前預料今年度管理費會上調10%，而最新數字顯示費用上調4%至20%不等，當中升幅大多涉及通脹、大廈維修或電梯保養等，與最低工資關係不大。



據最低工資委員會早前發表有關檢討報告，估計調整最低工資前，全港約有6.1萬至7.7萬人的時薪少於37.5港元，該批人士因而受惠。報告指調整會令全港整體薪酬開支額外增加約8億至9.3億港元，預計有1390至1450間企業因薪酬開支增加而轉盈為虧，佔整體企業0.7%。



勞工處表示，《僱傭條例》規定僱主記錄僱員總工作時數的每月金額上限，亦自今日起由1.41萬港元提高至1.53萬港元。當個別工資期須支付的工資少於每月1.53萬港元時，僱主須備存僱員於該工資期總工作時數紀錄。