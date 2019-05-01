曾自辦「纓紅宴」樂觀抗癌感動網民　末期乳癌婦離世

大約半年前，末期乳癌患者譚彩鳳(Jenny)成為了東網專題《港。故》的主角。《我的纓紅宴•我籌備》這段影片，紀錄了彩鳳以樂觀態度步向死亡的心路歷程，感動了萬千網民，在各平台上有超過17萬人觀看了她的故事。



但這場戰役最終還是有了定局。彩鳳於昨日(30/4)零晨二時多，在各方好友陪伴下打完了一場美好的仗，安詳地辭世。



一生經歷高低起跌，做過社工、警察、丈夫有第三者、離婚、破產引至情緒病，當她克服了一切困難後，精神打不死最後卻患了乳癌。在病情轉差時，她仍不忘把自身經歷寫成《活得精彩》一書，更將作者版稅捐與聯合國難民署，幫助困苦中的難民。



去年她接受訪問時，《港。故》更拍下了她將自己會當成「纓紅宴」的一刻：「我自己知道生命嘅狀態，所以我珍惜每一次可以相聚同見面嘅時間。我覺得我在生時你願意嚟見我，比我離世之後，你嚟參加我嘅喪禮，對我嚟講係更加富有意義。」



以下是彩鳳好友透過Facebook，對她最後一段路的紀錄：



「2019年4月29日晚上九點半接到消息，便匆匆趕到醫院。見妳靜靜地趟在床上，各方好友陸續到來，輪流着在妳耳邊和妳說話，妳聽到嗎？醫院內一片寧靜，鴉雀無聲，大家都不敢發一言，像是怕會把時間推快而影響妳，只是默默地守候着妳！十幾人看着、陪着不願離開，只因怕妳突然會離我們而去。家人朋友不想妳孤單面對，也不想妳孤獨一人離開，我們一起陪伴着妳、守候着妳。拖着妳的手，聽着、看着妳微弱的呼吸聲，越來越慢，越來越短促，數着妳由幾秒一次呼吸，到十幾秒，再二十幾秒才一次吸氣，終於不見妳再動了，生命的盡頭原來是如此的無助，我們能做的只有陪伴在側。在4月30日的零晨0155已不覺妳呼吸了，0214護士也確定才去找醫生了；幸姑娘說妳很平靜，最後像是在睡着了才離開，這點確實讓大家感到一絲絲的安慰。總算陪妳行完人生路了！」



彩鳳生前在訪問中曾透露，已為自己喪禮作好準備：「我瞓喺棺材嘅時候，都要做一個靚靚公主，好靚嘅，唔需要愁容滿面，我要搵一個最好嘅化妝師，幫我化一個最靚嘅妝！」



讓我們一起重溫彩鳳樂觀積極面對人生、面對死亡的故事。▶http://bit.ly/KongGu_Goodbye_Jenny



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