網民熱話：救誤闖馬路麻雀 　義工「唔識湊」網上求救　

動物誤闖馬路被車撞死的事件不時發生。昨晚（30日）就有麻雀在馬路上險被車撞，幸被路經的動物義工救起，避免遭輾成「肉餅」。惟被救的麻雀似乎被嚇怕，既不進食又在屋內四處飛。救雀義工束手無策在網上求救，直呼，「唔識湊！」



Facebook 專頁「街角浪浪」不時分享拯救動物的故事。其中一名義工昨晚於馬路中心發現小麻雀，義工擔心牠會被經過的車輛輾斃，於是上前將牠帶回家，不料麻雀不肯進食，甚至在屋內亂飛，嚇怕家人。義工不禁大呻，「蟲仔又唔吼，雀粟又唔吼」，最後只好將蘋果刨成蓉，希望幫牠補充營養。



網民感謝義工拯救小麻雀，並祝福牠健康成長，「感謝你救咗麻雀仔，希望佢身體健康」。亦有數名網民分享「餵雀經」，「聽講佢哋最喜歡吃麵包」，義工其後亦回應，麻雀今天的精神狀態比昨晚好，相信很快便能康復。



網民有話說：



Saga Go：麻雀鍾意食穀物、米



Gau NG：好可愛，希望佢快啲好番！



Aggie Wong：早幾日我哋都執到麻雀bb，可惜救唔番...



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