公務員學院一帶規劃出爐　展亮中心重置校舍更大

外界一直關注公務員學院選址，會對展亮技能發展中心(展亮中心)帶來多大影響，政府早前稱將原區重建展亮中心，近日提交文件公開細節。公務員事務局等多個部門向觀塘區議會提交文件，建議以「一地多用」的發展模式，在翠屏道及觀塘道一帶位置興建綜合發展項目，包括高座和低座兩幢大樓，高座主要用於公務員學院及其他公務員培訓設施，低座主要用於社福設施，包括重置展亮中心的服務，重置校舍會比展亮中心目前校舍更大。



文件提到，高座將包括公務員學院、社會福利署員工發展及訓練組、以及公務員診所及牙科診所。新的公務員學院將取代現時位於北⻆政府合署的公務員培訓處，設施包括模擬傳媒應對、危機處理和模擬議會會議的培訓場地等。



至於低座包括建設加強版的殘疾人士綜合職業及技能訓練中心及訓練餐廳，以作重置展亮中心的服務，提供較大地方予殘疾學員，訓練餐廳則提供學員實習場地。當局計劃於2021年第四季收回展亮中心現址，將中心暫遷至九龍塘牛津道的空置校舍，待重建後遷回。低座將建樂齡科技展覽中心、專業護理人員培訓學院、殘疾藝術家藝術廊、地區康健中心、公共運輸交匯處等。



用地中現有香港學生輔助會的荷蘭宿舍，香港學生輔助會原打算申請重建荷蘭宿舍用地，現將配合政府計劃把荷蘭宿舍搬遷，繼續在「特別計劃」下規劃重置及新增的福利服務。



考慮到觀塘區發展將導致港鐵觀塘站人口增加，政府正研究能否利用高架行人平台連繫建議的綜合發展項目、觀塘市中心重建計劃和港鐵觀塘站，及與港鐵探討能否擴闊觀塘站的車站月台及車站大堂等。