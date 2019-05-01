每日一片：鐵騎墮電車軌陷阱　「真漢子」見義勇為被激讚

天雨路滑，電單車特別容易發生意外。一名鐵騎士近日就在跑馬地疑因路滑，加上誤踩路軌陷阱，結果失控倒地。就在此時，一輛工程車經過，車上司機及乘客分工合作，司機停車暫時阻擋隨後而至的車輛，身材健碩的乘客則落車協助受傷司機及將電單車推上行人路，行為受到網民激讚，「呢位師傅真心Man」。



現場是跑馬地黃泥涌道馬場對出位置，事發於昨日(30日)上午11時44分，由於剛下大雨，地面非常濕滑。片段開始，一架綿羊仔電單車沿電車路軌直駛，期間懷疑因路滑，加上綿羊仔輪胎陷入電車路軌坑內，突然全車失去平衡翻側，司機亦應聲倒地。由於現場車來車往，鄰線工程車司機駛至見狀，隨即停下，一名身穿地盤反光衣、身材健碩的男子隨即落車了解，並協助受輕傷的司機將車推回行人路，臨走前，更慰問司機傷勢，非常窩心。上載片段的網民Hung Lai Hang就貼文指：「片主是我朋友，祝朋友一生幸福，安康」。更揭片主是當年籃球入樽賽冠軍。



網民看過片段後，都力讚這名職安真漢子，「好人好事大隻佬」、「值得嘉許」。另外亦有網民分析意外原因：「經驗唔夠，幾時都唔可以跟路軌或坑行」、「電車軌係電單車陷阱，好天都唔好行，何況落雨」。